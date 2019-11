Lula acusa Bolsonaro sem provas

O ex-presidiário petista acusa o presidente da República de servir a milicianos do Rio, mas não apresenta provas, gesto de que acusa seus adversários, polícia, procuradoria, Justiça, juízes, desembargadores e ministros que o condenaram. Mas o acusado não se defende como deveria por protagonizar caso suspeito: os ministros do STF Toffoli e Gilmar Mendes proibiram que MP do Rio investigue seu filho Flávio, acusado de participar de um esquema de “rachadinha” na Alerj. O único jeito de inocentar o senador é deixar que investigação prossiga.