Lorota de derrotado

A ex-presidente socialista do Chile Michele Bachelet, comissária da ONU, insistiu em palestra na Universidade de Genebra em denunciar fake news eleições recentes, ao afirmar que os resultados do pleito no Brasil foram contaminados por isso e que isso também teria acontecido nos EUA e no Quênia. Trata-se mais uma vez de lorota inventada pela esquerda para justificar desempenho medíocre de seus partidos em vários lugares do mundo, inclusive nos casos de seu país, onde ela foi derrotada pelo adversário Sebastián Piñeira, e de seu camarada Lula e do PT no Brasil. Ao participar de farsas com Raul Castro em Havana, ela perdeu moral para denunciar qualquer coisa. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 15 de novembro de 2014.

