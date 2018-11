O envio pelo relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, do recurso de Lula pedindo liberdade e cancelamento dos processos em que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, por este ter sido nomeado ministro da Justiça pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, tratado como mero “adversário” do chefão petista, deverá fazer jus à frase de Einstein de que repetir sempre o mesmo esperando resultados diferentes é sinal de insanidade. E arquivá-la. Afinal, já passou da hora de os tribunais superiores deste País pararem de dar guarida a chicanas do tipo e, em vez de simplesmente, negar pedidos e permitir que novos sejam feitos, começarem a processar seus causídicos e o réu por litigância de má fé. Este foi um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido pela TV Estadão de seu estúdio na redação do jornal por Youtube, Twitter e Facebook na terça-feira 6 de novembro de 2018, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui