Lira legisla em prol dos corruptos

1 – Presidente da Câmara insiste em aprovar PEC em que larápios dos cofres públicos se vingam de procuradores que revelam seus crimes e os acusam. 2 – Desgoverno federal pede R$ 20 bilhões, e BNDES nega. para fazer usinas de carvão mineral, combustível que tem sido abandonado pelos produtores. 3 – Secretário da Pesca, Jorge Self, gasta R$ 3,6 milhões do dinheiro do povo a pretexto de promover em Dubai turismo nesta pátria de picaretas cínicos. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

