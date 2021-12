Lira e Pacheco mentem, diz relator

Reportagem de Breno Pires no Estadão revela documento assinado pelo relator-geral do Orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, desmentindo a versão da cúpula do Congresso de que não há registros sobre as indicações de parlamentares no esquema do orçamento secreto e confirma que a liberação de recursos se deu por meio de conluio com o Palácio do Planalto. No ofício consta que parlamentares interessados em destinar recursos para seus redutos eleitorais solicitaram diretamente à Secretaria de Governo da Presidência da República, então comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, R$ 5,4 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Diante da revelação de Domingos Neto, Lira e Pacheco merecem punição severa por terem mentido ao Supremo para negar cumprimento de decisão judicial.

Assuntos para comentário na quarta-feira 8 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Relator desmente Pacheco e Lira e diz que há relação de beneficiados – Este é o título da reportagem que abre a página A 10 da Editoria Política da edição impressa do Estadão de 8 de dezembro de 2021. Em que o ofício do deputado Domingos Neto afeta a versão dos presidentes de Senado e Câmara no recurso concedido pelo STF sobre orçamento secreto

2 – Carolina – Um ‘cristão’ de vários senhores – Este é o título de seu artigo publicado na página A4, do Espaço Aberto do jornal desta quarta-feira. A quem você se refere especificamente no texto

3 – Haisem – Servidores da Justiça relatam pressão no caso da extradição de blogueiro – Esta é a manchete que abre o noticiário da página A 9 da Editoria Política do Estadão de hoje. O que relatam os depoimentos de funcionários do ministério à Polícia Federal no caso de Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista que está foragido da Justiça nos Estados Unidos

4 – Carolina – Contra inflação, Banco Central faz maior choque de juros em 20 anos – Esta é a manchete de primeira página do jornal do dia. O que, a seu ver, tornou necessária uma medida tão drástica como esta que foi anunciada pela autoridade monetária nas atuais circunstâncias

5 – Haisem – Pelo menos 3 milhões e 400 mil famílias ficam sem Auxílio Brasil – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão que está circulando. O que está causando o desamparo de tantos brasileiros em situação de pobreza absoluta neste momento dramático

6 – Carolina – Brasil vai exigir quarentena de cinco dias para visitantes sem vacinas – Este é o título de outra chamada na primeira página do jornal. Por que essa providência foi adotada, e não a exigência do passaporte de vacinação, como recomendou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária