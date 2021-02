Lira e Collor no cangaço de Bolsonaro

1 – Lira acovardou-se diante do 11 a 0 no STF pela prisão do colega Daniel O Quê e tentou vingar-se impondo emenda da impunidade, mas reação foi tão negativa que afinou e recuou, inventando desculpas amarelas para disfarçar a certeza da recusa da infâmia. 2 – No dia em que a covid matou 250 mil brasileiros, Bolsonaro deu festa para dois novos ministros do palácio, com direito a aglomeração e recusa de usar máscara. 3 – O novo chefe do MPRJ, Luciano Mattos, jogará no lixo o excepcional trabalho da repartição na investigação de crimes de Flávio Bolsonaro na Alerj. 4 – Ministério da Saúde paga o dobro por vacina da AstraZeneca na Índia e usa coronhavac de Doria sem pagar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

