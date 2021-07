Lira, cúmplice de Bolsonaro, diz Maierovitch

1 – O #desembargadorwaltermaierovitch lembrou que #arthurlira, presidente da #camaradosdeputados, corre o risco de se tornar cúmplice de #jairbolsonaro se continuar negando-se a abrir #processosdeimpeachment de #jairbolsonaro. 2 – O protagonista desta semana da série #doisdedosdeprosa falou de seu livro #mafia,podereantimafia, no qual contou que a #ditaduramilitar deu #cidadaniabrasileira a um #chefao da #cosanostra, alegando que ele tinha trabalho fixo no #cotonificiobangu do #bicheiro #castordeandrade. #joseneumannepinto., #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

