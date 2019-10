Liquidar Odebrecht já

1 – Haisem – Do seu ponto de vista, o que teria motivado a Caixa Econômica Federal a pedir na Justiça a liquidação do conglomerado de empresas da empreiteira Odebrecht

2 – Carolina – Por que, a seu ver, a recuperação judicial, decretada pela Justiça, não resolve o problema da empreiteira baiana

3 – Haisem – Por que o banco BTG Pactual, de André Esteves, sofreu buscas e apreensões autorizadas pela Justiça e realizadas pela Polícia Federal ao longo do dia de ontem

4 – Carolina – Por que, mesmo ele tendo feito acusações duras e sem provas contra pessoas tidas como de conduta ilibada – como o ministro da Justiça, Sergio Moro, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato e o professor da Faculdade de Direito da USP, Modesto Carvalhosa – ninguém alega suspeição do voto do ministro do STF Gilmar Mendes em ações protagonizadas por seus inimigos

5 – Haisem – Afinal, qual foi a solução dada até agora para o impasse no Supremo Tribunal Federal da questão da ordem da apresentação de considerações finais das defesas de delatores premiados e os delatados

6 – Carolina – Por que, justamente quando tudo parecia encaminhado para a conclusão da votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado, tudo voltou à estaca zero e voltaram as dúvidas

7 – Haisem – Você não gostaria de esclarecer, de uma vez por toda, quais são os prazos dos diversos graus de progressão de pena a serem cumpridos por Lula

8 – Carolina – Por que o relator do caso da construção da nova sede do Tribunal de Justiça de São Paulo decretou sigilo