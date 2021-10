Linda história de amor e poesia contada por Astier

1 – O jornalista #astierbasilio narra em #doisdedosdeprosa um lindo caso de amor entre um poeta e sua mulher e musa na Rússia sob a tirania de Stalin. 2 – Após tornar-se mestre em literatura russa em Moscou, o poeta prepara-se para passar três anos lá para seguir carreira acadêmica no doutorado. 3 – Ortanizando antologia de Mandelstam, considerado o maior poeta russo do século 20, o professor também destaca no topo Brodski e Akhmátova. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.