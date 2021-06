Líder do governo na Câmara prega golpe

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ameaçou a cúpula do Poder Judiciário lançando ameaças de descumprimento de decisões judiciais ao reclamar do que classifica como avanços da Justiça sobre prerrogativas do Executivo. Para o parlamentar, o cenário de atritos entre os dois Poderes fará “chegar a hora” em que as ordens judiciais “simplesmente” vão deixar de ser cumpridas. As declarações foram feitas durante um debate sobre a reforma tributária, nesta terça-feira, 8, em Brasília. “O respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito”, disse o presidente do STF, Luiz Fux, ao Estadão. E isso é resposta que se dê a uma afronta dessas? Afinal, Bolsonaro marcha a passos largos para realizar o autogolpe o mais tardar na eleição do ano que vem que será contestada se ele perder.

