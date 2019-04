Liberdade só para favoritos de Lula?

PF tentou abrir entrevista de Lula para Folha e El País para outros veículos que se dispusessem a assistir o encontro em sua sede em Curitiba, mas Lula se recusou com sua defesa deixando claro que liberdade de imprensa, que é um direito de todo cidadão a qualquer informação, é para ser usada por fonte e veículo. Cúpula da Justiça subserviente com politicos que a compõem sente-se no direito de distorcer esse conceito fundamental do Estado de Direito, mas verdadeiros democratas sabem que informação não é bem privado e Justiça não pode ser servil a poderosos da República nem a empresas, sejam de que ramo for. O resto é trololó. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará!

