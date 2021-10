Liberdade não torna mentira verdade

Após Facebook e Instagram, o YouTube também removeu de sua plataforma a mais recente transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, na qual o chefe do Executivo citou uma relação inexistente entre vacinas contra a covid-19 e a Aids. “Removemos um vídeo do canal de Jair Bolsonaro por violar as nossas diretrizes de desinformação médica sobre a covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas”, diz a rede social, em nota. A divulgação de mentiras, ainda mais com efeitos nocivos à saúde pública e preconceituosas, como é o caso desta, não pode ser atribuída à liberdade de expressão. A legislação pune mentira e não tem nada a ver com censura. É uma tentativa de usar uma nova mentira para encobrir outra.

Assuntos para comentário da terça-feira 26 de outubro de 2021

1 – Haisem – Plataformas removem live do presidente com mentira sobre vacinas – Este o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 26 de outubro de 2021. Você espera que efeitos práticos desse tipo de providências detenha novos atos funestos de Jair Bolsonaro contra a saúde pública

2 – Carolina – CPI das Fake News vai manter foco de desgaste de Bolsonaro no Congresso – Este é a manchete da página A6 da Editoria de Política do jornal desta segunda-feira – Até que ponto você acha que outra Comissão Parlamentar de Inquérito, agora sobre as mentiras nas redes, pode substituir o papel desempenhado pela da Covid no Senado no combate político ao presidente

3 – Haisem – A CPI a lavoura salvam o Brasil – Este é o título de seu artigo semanal publicado no Blog do Nêumanne no portal do Estadão que está circulando. O que há de comum entre a comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado e o agronegócio, na sua opinião

4 – Carolina – Nível de CO2 bate recorde e parte da Amazônia é emissora – Esta é a manchete de primeira página do jornal de hoje. Em que essa análise da ONU pode alterar o humor do resto do mundo em relação à já criticada gestão brasileira na preservação de nossa floresta tropical

5 – Haisem – A fundo – Transição energética traz dilema ambiental na mineração – Este é o título de um texto-legenda de fotografia de Taba Benedicto na primeira página do Estadão do dia ilustrando a cobertura de duas páginas sobre aumento da atividade mineira com a aplicação da adoção do carbono zero na geração da energia

6 – Carolina – Bancos e consultorias já falam em recessão para 2022 – Este é o título de chamada de primeira página do jornal que está circulando. O que, a seu ver, pode causar essa reversão da previsão de recuperação da economia brasileira, mesmo após a melhora dos números das consequências da pandemia de covid 19