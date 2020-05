A possibilidade do Brasil se livrar de um presidente encrenqueiro e mandrião em plena pandemia da covid-19 e às portas da maior recessão econômica da História está nas mãos do decano do STF, Celso de Mello. Dele é a decisão definitiva de liberar o vídeo da reunião do Conselho de Governo com provas materiais de vários crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Por favor, mantë-lo secreto, não!