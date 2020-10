Lewandowski, um censor no STF

O ministro do STF Ricardo Lewandowski negou recurso apresentado pela TV Globo e manteve a decisão da Justiça do Rio proibindo-a de exibir documentos ou peças do processo sigiloso da investigação sobre peculato que compromete o senador Flávio Bolsonaro. O ministro afirma que, apesar da ‘robustez dos argumentos’ apresentados pela emissora, o mérito do caso não pode ser analisado pelo Supremo, uma vez que ainda não foram esgotados os recursos em instâncias inferiores. Segundo o falso garantista, cabe antes ao Tribunal de Justiça do Rio julgar o pedido e decidir se derruba ou não a proibição imposta à TV Globo. Quando a causa é nobre, os falsos garantistas negam fogo. E se acumpliciam à abjeta censura dessa decisão da juíza da primeira instância, que já teve o aval de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na terça 20 de outubro de 2020

1 – Haisem – Lewandowski nega recurso da Globo e mantém censura à divulgação de documentos do caso das ‘rachadinhas’ no gabinete de Flávio Bolsonaro – Este é o títulos de uma chamada de capa no Portal do Estadão de hoje. Qual sua opinião sobre a omissão do ministro, negando a tradição do Supremo Tribunal Federal, que sempre decidiu contra a censura à liberdade de informação prevista na Constituição da República

2 – Carolina – Sob pressão, Chico Rodrigues deixa Conselho de Ética que pode julgá-lo – Este é o título de uma das notícias dadas hoje no Portal do Estadão. Você acha que esta renúncia do senador flagrado pela Polícia Federas com notas de real na cueca é punição suficiente para a vergonha provocada pela atitude do parlamentar

3 – Haisem – O que você acha que motivou o desembargador Kássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, a procurar apoio também de empresários, que não participarão da sabatina do Senado para julgar a indicação amanhã

4 – Carolina – O poder das milícias do Rio – Este é o título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. De que especificamente trata esse seu texto