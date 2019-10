Lewandowski, o cara de pau do século

Em seu voto para demolir o Estado de Direito e instituir a Republica dos Bandidos (apud Modesto Carvalhosa), o ministro do STF Ricardo Lewandowski cometeu três erros crassos em seu voto infame: 1) citou prisão como sinônimo de culpa na Constituição; 2) limitou a repulsa à corrupção como sendo anseio só da elite, e não do povo; e 3) considerou texto constitucional intocável após ter presidido a sessão do impeacment de Dilma no Congresso Nacional e autorizado seus asseclas Renan Calheiros e Kátia Abreu a manterem direito de o poste de Lula e presidente deposta exercer cargo público durante quarentena por oito anos. Com voto de sua fraquíssima colega Rosa Weber, a decisão sobre prisão após segunda instância versus trânsito em julgado deverá dar empate no plenário, 5 a 5, com voto de minerva no qual Toffoli decidirá se STF cometerá ledo engano ou erro crasso. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.