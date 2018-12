Lewandowski delinquiu

A menos que tenha sido extinto o Estado de Direito no Brasil, onde todos os cidadãos ainda gozam de plena liberdade para manifestar suas opiniões, o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski cometeu grave ofensa a essa isonomia ao ameaçar de mandar a Polícia Federal prender advogado que lhe disse sentir vergonha de ser brasileiro por causa dessa instituição. Quem quer ser respeitado deve, primeiro, se dar ao respeito, o que não acontece com esse senhor nem com nenhum de seus outros dez colegas de toga. Omissão dos passageiros diante de sua agressão arbitrária também merece reprovação, assim como o covarde e interesseiro silêncio do sindicato dito OAB.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 5 de dezembro de 2018, às 7h30m)

Assuntos para comentário da quarta-feira 5 de dezembro de 2018

1 – Haisem – Advogado Cristiano Caiado diz a Lewandowski que STF é uma vergonha e o ministro manda a PF prendê-lo. Seria o caso?

2 – Carolina – Por que Gilmar Mendes pediu vista do julgamento do pedido de liberdade de Lula à Segunda Turma do STF?

3 – Haisem – Fachin atende a pedido de Dodge e abre investigação sobre eventual caixa 2 de Onyx Lorenzoni, seis deputados e três senadores

4 – Carolina – Bolsonaro anuncia que reforma da Previdência será fatiada

5 – Haisem – Em encontro com deputados do MDB Bolsonaro faz frase de efeito ao defender aprofundamento da reforma trabalhista “É horrível ser patrão no país”

SONORA BOLSONARO 2 0512

6 – Carolina – Estados Unidos investigam Temer no inquérito dos portos

7 – Haisem – Dono da OAS paga 28,5 milhões de fiança para não ter de ficar na cadeia da Lava Jato

8 – Carolina – Caminhoneiros já se articulam para nova paralisação das estradas em janeiro