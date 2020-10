Lewandowski censura Jornal Nacional

1 – Ministro STF Lewandowski enxovalhou ainda mais a já péssima reputação do STF ao devolver para o TJ-RJ decisão de derrubar a sentença judicial que proíbe a Globo de mostrar documentos públicos de investigação do MP-RJ sobre o uso de dinheiro público para interesse privado de Flávio, filho do presidente Jair Bolsonaro, na Alerj. 2 – Justiça bloqueia R$ 29 milhões em conta do governador paulista João Doria por improbidade administrativa. 3 – Bolsonaro faz propaganda enganosa de vermífugo contra covid. 3 – Senado trata caso do dinheiro na cueca de Chico Rodrigues como corriqueiro, e não é. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui