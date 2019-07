Léo encalacra Lula de vez

A Folha de S.Paulo publicou em manchete hoje a notícia de que recebeu uma carta do empresário Léo Pinheiro da OAS desmentindo em detalhes a versão fantasiosa da defesa de Lula, assumida pelo site The Intercept Brasil do jornalista e advogado militante de esquerda americano Glenn Greenwald, em parceria com a própria Folha e a BandNews. O relato é lógico e vem acompanhado de informações sobre documentação e outros testemunhos colhidos no processo pela PF e pelo MPF, que levaram o juiz da Lava Jato a condenar o petista. Ao dizer que não foi coagido a mentir para prejudicar Lula, o empreiteiro destrói as versões de falta de provas e cumplicidade de Moro. O resto é chicana. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

