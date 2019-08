Lei para socorrer bandidos

Os assustados, denunciados e condenados por corrupção na Câmara dos Deputados – principalmente do PT e do Centrão, mas não apenas dessas duas quadrilhas – se aproveitaram do lero-lero do conta-gotas de ácido de Greenwald para aprovar em votação simbólica, ou seja, apenas dos líderes das bancadas uma lei que chamaram de “contra o abuso da autoridade”. Mentira![ É um texto legal para assustar e amordaçar juízes, promotores e policiais que combatem o crime organizado e a corrupção e aliviar bandidos que assaltaram os cofres da República, quando passaram pelo poder central. O objetivo agora é usar provas criminosas e não submetidas a perícia técnica oficial para afastar da luta Deltan, da Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.