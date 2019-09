Lei para proveito próprio

Aprovada na Câmara de Maia, lei que facilita crime eleitoral e de partidos e autoriza meliantes a pagarem advogados com dinheiro público não passou no Senado e voltou à origem. Alcolumbre traiu pacto da semana passada, mas pressão da sociedade e do grupo Muda Senado devolveu o texto para a Câmara, mantendo o fundão da eleição sem valor determinado e eliminando excrescências. Centrão vai se esforçar para manter o mostrengo original e cabe à sociedade reagir na quarta 18 da forma como venceu a batalha da terça 17 e exigir atitude de representante, e não de dirigente de clube privado, de parlamentares.

Assuntos para o comentário da quarta-feira 18 de setembro de 2019