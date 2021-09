Lei de proteção ao político ladrão

Com aval de aliados do desgoverno Bolsonaro, a oposição, culpados, processados, suspeitos e candidatos à corrupção explícita, o Senado aprovou, por 47 votos a 24, projeto que afrouxa a Lei da Improbidade Administrativa e dificulta a punição de políticos. Agora, um prefeito, por exemplo, só será punido pela lei se ficar comprovado que ele teve a intenção de lesar a administração pública. Não basta apenas ele ter lesado. “Seremos cobrados, inclusive internacionalmente”, disse o ministro do STJ Herman Benjamin ao Estadão. Esta é mais uma prova de que a maior das milhares de mentiras contadas por Jair Bolsonaro nesta semana é a dos mil dias sem corrupção. A roubalheira do erário voltou com força, com gosto de gás, como se diz em Campina Grande. Como sabe o povão, que paga a conta, a ocasião faz o ladrão.

Assuntos para comentário da quinta-feira 30 de setembro de 2021

1 – Haisem – Senado aprova lei que torna mais difícil punir políticos – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 30 de setembro de 2021. Qual é o sinal dado pelo Poder Legislativo a respeito do princípio sempre lembrado segundo o qual “todo o poder emana do povo”

2 – Carolina – Com inflação, preço de um mesmo item varia 500% – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta quinta-feira. Que sinais são, a seu ver, dados por essa distorção da economia que atinge diretamente o bolso dos mais pobres no Brasil

3 – Haisem – Gasto militar sobre, mas desmate não cai na Amazônia – Este é o título de uma chamada na primeira página do Estadão de hoje. Como é que, diante da realidade constatada por essa notícia o governo Bolsonaro ainda tenta enganar o mundo vendendo a falsidade de seu empenho em prol do meio ambiente

4 – Carolina – Petrobrás subsidiará “vale gás” por 15 meses – Este é o título de outra chamada de primeira página no jornal do dia. Você não acha que o prazo da medida basta para desmascarar as verdadeiras intenções dessa bondade com chapéu alheio

5 – Haisem – Fux questiona protelação da sabatina – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do Estadão que está circulando – Que razões republicanas há para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, continuar se negando a marcar o interrogatório do indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal

6 – Carolina – Procuradoria abre ação contra Braga Netto por ameaça à eleição – Este é o título de notícia publicada na página A8 da Editoria política do jornal. O que você espera desse inquérito preliminar anunciado com estardalhaço, como se fosse grande manifestação de independência da Procuradoria-Geral da República