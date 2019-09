Lei de Alcolumbre favorece crime

Sob patrocínio de Maia, Câmara aprovou PL 5029/19 sem audiências públicas nem debates em comissões. Aí passou-p para Alcolumbre, presidente do Senado, torná-lo lei em discussão iniciada antes da entrada do texto no protocolo do Senado. Os senadores se rebelaram e conseguiram do presidente pacto pelo qual o texto seria submetido antes à CCJ em sessão extraordinária na terça 17/09. Tentou tratorar o regimento de novo e pôs o projeto na cabeça da pauta. E organizações contra corrupção e bravos senadores, como Oriovisto Guimarães, impediram a quebra de trato e impuseram a ida do texto infame para a CCJ amanhã. Resumindo é a lei que descriminaliza caixa 2, dificulta fiscalização e ainda premia o criminoso que não usufruir essas vantagens pagar advogados caros com dinheiro público. Que tal? Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.