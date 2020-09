O advogado Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, está entre os 25 denunciados pelo MPF do Rio na Operação E$quema S. Um dos principais alvos são Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, advogados de Lula, acusados de embolsar R$ 68 milhões da Fecomércio. O inquérito investiga exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e peculato na relação entre o Sistema S (Senai, Senac, Sesc e Seso, a cúpula do Judiciário e bancas advocatícias. Os dois teriam comandado o taç núcleo duro da organização criminosa Também estão sob investigação Frederick Wassef, advogado da famiglia Bolsonaro, Flávio Zveiter, filho do ex-presidente do TJ-RJ Luiz Zveiter, Ana Tereza Basilio, mulher do desembargador André Fontes, ex-presidente do TRF-2, e Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do TCU. Ou seja é um Lava Toga de mangas curtas.

‘ – Haisem – Filho do presidente do STJ e advogado de Lula viram réus – diz chamada do alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Será que a Lava Jato, que está sendo perseguida e destruída, encontrou provas para fazer a própria Lava Toga

2 – Carolina – A ex-corregedora nacional da Justiça Eliana Calmon deu entrevist à revistaq Crusoé afirmando que filhos e outros parentes dos membros dos altos escalões do Poder Judiciário estão ficando milionários desde o tempo em que ela estava na ativa. Será que esse alerta vai sacudir a letargia dos poderosos do Brasil que se dizem democratas

3 – Haisem – Judiciário, MP e estatais lideram gastos com pessoal – Este é outro título do alto da primeira página no Estadaão hoje. Essa constatação parece óbvia, mas não tem servido para mudar o status quo. Por que será

4 – Carolina – Bolsonaro pode vetar parte do perdão das igrejas – Eis mais ulm título de chamada na primeira página do jornal. A seu ver, esse veto pode reduzir as dimensões do absurdo dessa decisão do Legislativo que torna os chefes religiosos parte de uma casta favorecida pelo fato de o Brasil ser um campeão de desigualdades

5 – Haisem – Governo notifica empresas sobre reajuste de alimentos – Revela outra notícia de primeira página no jornal. Será que esse tipo de intervenção conseguirá deter a alta da inflação, indesejável neste momento de crise econômica provocada pelos efeitos da pandemia da covid-19

6 – Carolina – Flamengo foi alertado sobre risco no Ninho do Urubu – diz mais uma chamada de primeira página no Estadão. O que você tem a dizer sobre essa revelação chocante a respeito dos dirigentes do mais popular clube de futebol do Brasil no que concerne aos jovens de suas categorias de base