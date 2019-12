Lava Jato pega Lulinha

A 69.ª fase da Operação Lava Jato está catando provas para esclarecer a compra do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, na Grande São Paulo, por Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz Lula da Silva , Lulinha, usado pelo petista, pai deste. Tudo passa por um negócio internacional de bilhões que resultou na Oi, como denunciei no 11.º capítulo Política pública, interesses privados de meu livro O que sei de Lula, publicado em 2011. A Oi/Telemar, beneficiada pela Lei Telezoca, versão lulista da Lei Terezoca de Vargas, responsabilizou-se por 74% dos recebimentos de firmas totalmente sem estrutura Gamecorp e Gol, dos três pretensos proprietários do sítio usado pelo ex-presidente e alvo do processo pelo qual o TRF-4 o condenou a 17 anos e dez meses de prisão, que ele não começará a cumprir, embora tenha passado pela segunda instância, por especial benemerência de seuss apadrinhados no STF. A Oi/Telemar quebrou e o governo brasileiro ainda não deu por extinta sua concessão porque a empresa é dona de toda a rede de telefonia fixa do interior e não há solução à vista para seu estado falimentar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique no aqui