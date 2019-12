Lava Jato enfrenta Toffoli

A reação indignada dos membros da Operação Lava Jato à entrevista do presidente do STF, Dias Toffoli, em que os acusou de terem fechado empresas que investigaram, ao contrário do que se faz normalmente nos Estados Unidos, é justa e no tom certo. Irresponsabilidade é o mínimo que se pode dizer de estupidez desse tamanho, pois os policiais, procuradores e juízes federais que investigaram, acusaram e apenaram as tais empreiteiras corrupteiras apenas cumpriram seu dever de ofício, o que seu empoderado crítico não faz ao se comportar como advogado, e não magistrado.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da terça-feira 17 de dezembro de 2019

1 – Haisem – Lava Jato reage a críticas de Toffoli – diz título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Você se assustou com a subida de tom dos procuradores da operação de Curitiba ou já a esperava

2 – Carolina – Mais disparates de Toffoli – é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne ontem, à noite. Qual é sua argumentação

3 – Haisem – Cabral fecha delação com Polícia Federal; PGR contesta acordo – Qual é o tema dominante dessa delação premiada do político brasileiro recordista de penas por corrupção e o que ele tem a ver com a polêmica entre PF e Procuradoria-Geral da República

4 – Carolina – O relator do Orçamento da União em 2020, deputado Domingos Neto, já informou que reduzirá a verba prevista para Fundo Eleitoral de 3 bilhões e 800 milhões para 2 milhões de reais. Isso resolve o problema e reduz as críticas

SONORA_RELATOR 1712

5 – Haisem – Odebrecht decide trocar seu comando – relata título de chamada na primeira página do Estadão. Em que essa providência poderá salvar a empreiteira corrupteira da falência

6 – Carolina – Um quarto das capitais não têm estrutura anticorrupção – O que motiva essa indiferença das gestões municipais brasileiras num assunto que empolga e mobiliza tanto nossa população

7 – Haisem – Justiça suspende bônus de 10 milhões de reais a servidores da Alesp – noticia título de notícia publicada na página A 8 da editoria de política do Estadão.Qual é sua opinião sobre o episódio

8 – Carolina – Após retirada de radares, cresce o número de mortes em rodovias – relata título de chamada de primeira página do Estadão. Será que essa decisão impedirá que o presidente Jair Bolsonaro insista nessa decisão