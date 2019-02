Laranjas podres

O laranjal do PSL de Minas, que teria sido administrado pelo ministro do Turismo de Bolsonaro, que tem três prenomes e nenhum sobrenome aparente – Marcelo Álvaro Antônio –, não pode nem deve ser assunto encerrado nem sequer quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, der por concluídas as investigações que mandou a PF fazer. A laranjeira deve mesmo ser podada pela raiz, mas muito pior do que ela é o adubo que a torna tão frondosa, ou seja, os fundos Partidário e de Financiamento de Campanha, que tomam mais de R$ 1 trilhão do suado e escasso patrimônio do trabalhador para financiar partidos e próceres, garantindo a corrupção com a apropriação privada de dinheiro público. Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Gustavo Lopes no estúdio da TV Estadão na redação do jornal e transmitido por YouTube, Twitter e Facebook na quinta-feira 22 de fevereiro de 2019, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui