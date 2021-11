Lambança do PSDB põe Moro na parada

P

1 – Adiamento das prévias de ex-tucanos por problemas em aplicativo favorece candidatura apolítica de Moro como favorito para terceira via. 2 – Menor Enem em 16 anos expõe incompetência do desgoverno Bolsonaro e revela continuidade do predomínio esquerdista na elaboração das provas. 3 – Massacre no Morro do Salgueiro pelo Bope é mais uma mostra da tática do tiro na cabecinha, iniciada por Witzel e seguida por seu vice bolosnarista.

