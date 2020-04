Lacaio do PT ameaça

O advogado-geral da União, André Mendonça, ameaçou em nota oficial entrar na Justiça contra quaisquer medidas de governadores estaduais para reprimir cidadãos que quebrem o isolamento social recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ao qual pertence o vassalo de Dias Toffoli, advogadinho do PT no exercício da presidência do STF. Tendo bajulado Lula de forma vil quando o ex-presidiário ganhou a eleição presidencial pela primeira vez em artigo no jornal Folha de Londrina e recentemente organizado um livro para bajular o citado ministro na comemoração dos dez anos de sua nomeação pelo mesmo condenado ao órgão mais elevado do Poder Judiciário, Mendonça é responsável, juntamente com Jorginho Oliveira, Fernando Coelho e Eduardo Gomes, no no conselho para Jair Bolsonaro, que o nomeou para AGU ainda no governo Temer, para assinar documentos infames, tais como a lei de abuso da autoridade, fundos partidário e eleitoral e juizado de instrução, além de ter ajudado a enterrar a CPI do Lava Toga e boicotado o movimento no Senado contra a permissão para juiz mandar prender condenados em segunda instância. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui