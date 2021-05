Kfouri: Mentira mata mais do que o vírus

1 – O pediatra e #vicepresidentedasociedadebrasileiradeimunizacoes, #drrenatokfouri, disse que, na #infodemia durante a #pandemiadacovid19 no Brasil, a #mentira mata mais do que o #novocoronavirus. 2 – Na edição da semana do #neumanneentrevista, ele comentou ainda que a #subnotificacao generalizada, reinante no #brasil, e agora agravada pela falta de #censo e #senso, as #fakenews oficiais promovem o evento absurdo de uma #vacinacao sem #vacina. 3 – O tripé do combate ao #virus é formado por #imunizacao para proteger, #tratamentohospitalaradequado para evitar óbitos e #isolamentosocial e #usodemascaras para impedir ou reduzir o contágio. 4 – Para ele, não se deve temer a vacina, mas o vírus. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

