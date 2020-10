Kássio é Centrão na cúpula da Justiça

Jair Bolsonaro combinou com Toffoli, Gilmar e Alcolumbre a indicação do desembargador Kássio Nunes Marques para o lugar do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Com isso entrega o Brasil ao Centrão, de vez que o futuro ministro Kássio é tido como o centrão na Justiça. Ele foi nomeado para o TRF 1 por Dilma Rousseff em 2011, para a vaga do decano no quinto dos advogados. Tanto há nove anos como agora, a indicação foi de Ciro Nogueira, tratado como filho 05 de Bolsonaro e presidente do PP de Paulo Maluf, espécie de padroeiro da corrupção na gestão pública brasileira desde a ditadura militar, que o presidente atual venera. Também houve influência de José Sarney, de reconhecida ascendência sobre a cúpula judicial da capital. No TRF1 ele votou contra extradição do facínora Cesare Battisti pedida pela Itália.

Assuntos do comentário da quinta-feira 1 de outubro de 2020

1 – Haisem – Bolsonaro acena a Centrão e alas do STF com escolha para a Corte – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão hoje. Que comentários você tem a fazer a respeito da subistituição do decano do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República

2 – Carolina – Guedes desiste de precatórios, Renda Cidadã sofre recuo – Este é o título de outra chamada de primeira página no jornal. Mais essa desistência no debate sobre o financiamento de um novo programa social para o governo chamar de seu significa que o projeto eleitoral subiu no telhado, ou logo ele voltará a ser cogitado, na sua opinião

3 – Haisem – Presidente ataca Biden por ter citado Brasil – Este é título de mais uma chamada da primeira página do jornal – O que você tem a dizer sobre mais ua reação intrometida de Bolsonaro na sucessão presidencial de um aliado da importância dos Estados Unidos

4 – Carolina – Deve-se a que, na sua opinião. a desistência da viceprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, de denunciar um dos líderes mais importantes do Centrão, o deputado federal Arthur Araújo, por corrupção na Operação Lava Jato, três meses depois de tê-lo acusado

5 – Haisem – Que más notícias para a família Bolsonarovocê viu no noticiário de ontem a respeito das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Federal a respeito dos inquléritos sobre Flávio e seu polêmico ex-advogado, Patrick Wassef

6 – Carolina – Covid desacera em 82% dos bairros – Esta boa e relevante notícia foi dada ontem na primeira página do Estadão. Já é hora de relaxamento geral ao contágio do coronavírus ou precisamos reforçar os cuidados higiênicos e distanciamento social para evitar a volta da pandemia