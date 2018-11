Justiça falida

O presidente do CNJ, Dias Toffoli, prometeu reduzir a população carcerária em 40% com um programa de cumprimento de penas alternativas, incluindo uso de tornozeleiras eletrônicas. Na verdade, 40% dos presos já cumpriram suas penas ou ainda não foram condenados, o que demonstra a falência da Justiça e não apenas do sistema presidiário. É preciso ver para crer e fica a esperança de que não seja mais uma tentativa de popularizar um Judiciário que anda tem sido mui justamente criticado. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos que gravarei e publicarei. Além disso, estarei de segunda a sexta, das 7h30 às 8h, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (FM 107,3 e eldorado@estadao.com.net), esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube, no Blog do Nêumanne no Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e também em meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com).

