Nunca me cansei de argumentar aqui e em outros veículos em que atuo que a Justiça Eleitoral não dispõe de estrutura para investigar os crimes cometidos pelos políticos nas eleições. Agora Carolina Brígido revela em manchete da edição do Globo desta segunda 17 que, apesar de condenar organizações partidárias a pagar pesadas multas, nunca as cobra, comprovando o que sempre tenho dito.