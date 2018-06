Juntos de novo

Lula e Fernando Henrique parecem conectados desde muito tempo atrás e não conseguem se separar. Desta vez, o tucano depôs ao juiz Sérgio Moro em defesa do petista. Em benefício do réu e de si próprio, a testemunha contou que presidentes da República têm por obrigação, ao contrário de executivos privados, receber gente de toda espécie, de banqueiros a sindicalistas, o que é, por suposto, muito diferente de receber propinas, de que o sucessor da testemunha na Presidência é acusado pelo Ministério Público Federal para fazer reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O depoimento foi tomado logo depois de ter sido divulgado que o próprio FHC teria sido pilhado num e-mail encontrado no computador de Odebrecht pedindo-lhe dinheiro para o PSDB. Este meu comentário faz parte do Estadão Notícias, inserido no Portal do Estadão às 6 horas da segunda-feira 11 de junho de 2018.

