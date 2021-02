Jungmann alerta a STF sobre Bolsonaro

O ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública Raul Jungmann (no governo Temer), encaminhou carta aberta aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em que apela por ‘urgente intervenção da Corte, visando a “conjurar “ameaça que paira sobre a Nação, a democracia, a paz e a vida”. No texto, Jungmann defende que maior acesso à armas pela população aumentará os homicídios e impulsionará atividades criminosas, como as milícias e o tráfico de drogas. O ex-ministro alerta para ‘risco de gravíssima lesão ao sistema democrático com a liberação, pela Presidência da República, do acesso irrestrito a armas de fogo” e atribui ao governo ‘erro ameaçador’. Tudo isso é gravíssimo e verdadeiro e é preciso ser levado em conta por todos os que se dizem defensores da democracia, mas preferem não agir como tal.

Assuntos do comentário da segunda-feira 22 de fevereiro de 2021

1 – Haisem – “Armamento evoca flagelo da guerra civil e massacre de brasileiros por brasileiros”, alerta Jungmann sobre decretos de Bolsonaro em carta aberta ao STF – Este é o título de uma chamada da edição deste início de semana no Portal do Estadão. Essa denúncia do ex-ministro de Segurança Pública reflete, em sua opinião, uma grave preocupação ou é um dado da realidade a ser considerado pelas autoridades da República

2 – Carolina – STF leva a Aras acusação contra Bolsonaro por difusão de cloroquina para tratar covid 19 – Este é outro título de chamada de capa da edição virtual do jornal. Essa prática explícita de charlatanismo pelo chefe do Executivo merece de fato, a seu ver, uma investigação criminal

3 – Haisem – Venda de refinaria da Petrobrás vira dúvida – Este é o título de uma chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de hoje – Qual, a seu ver, é a importância de uma interferência, que teve grande repercussão no mercado fianceiro, pelo presidente Jair Bolsonaro na gestão da maior estatal brasileira

4 – Carolina – Marcelo Ramos diz que radicais da Câmara atrasam o País – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do jornal de hoje. Em que essa denúncia constata tendência preocupante de um eventual autogolpe no meio das gravíssimas pandemia e crise econômica que atravessamos neste instante

5 – Haisdem – STF e Congresso evitam golpe de Bolsonaro – Este é o título da edição desta semana da série Nêumanne entrevista com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, publicada no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Qual a contribuição dessa constatação para o debate da construção da democracia brasileira neste momento difícil de nossa quadra

6 – Carolina – Só nova Constituição salva o País, diz Boni. Este é o título do programa da série Dois dedos de prosa publicado no Blog do Nêumanne na edição virtual do jornal. O que mais lhe chamou a atenção no depoimento que você colheu do criador do Padrão Globo de Qualidade