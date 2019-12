O jabuti do juiz de garantias foi criado sob as bênçãos do ministro do STF Alexandre de Moraes pelas mãos de Margarete Coelho (PP-PI) e Paulo Teixeira (PT-SP). Foi feito sob medida para inventar uma quinta instância, tornando a Justiça mais lerda e mais cara só para favorecer réus abonados. Basta comparar quem a apoia (PT, esquerda, Centrão) e quem a critica (Moro, Bretas e Oriovisto).