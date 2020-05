Judas é Moro ou Bolsonaro?

Com sua obsessão em construir inimigos, obedecendo ditames do gabinete do ódio do trio Nota Zero, 01, 02, 03 e agora a participação especial do 04, o presidente Jair Bolsonaro chamou seu ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, , que depôs neste sábado, à tarde, na PF de Curitiba, a respeito de acusações que lhe fez, de “Judas”. Insinuou que o ex-juiz está nos bastidores da decisão do juiz de Juiz de Fora que considerou Adélio Bispo, que o esfaqueara na campanha, inimputável por este não ter mandado o ex-diretor geral da PF investigar os telefones de advogados do cara. Ora, a decisão do juiz foi tomada porque o advogado da vítima, ele, perdeu o prazo de apresentar óbices à sentença. E a PF foi proibida de periciar os telefones do advogado porque foi proibida pela Justiça, que até hoje mantém a proibição. Relacionei as traições do chefe do governo, entre as quais sancionar o juiz de garantias, sugestão de Alexandre de Moraes, do STF, que o gabinete do ódio agora crucifica. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

