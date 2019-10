Juca de Oliveira enfrenta corruptos

Aos 84 anos, o autor e ator de teatro, televisão e cinema Juca de Oliveira acerta as contas com a República dos Corruptos, como assim denominou nosso arremedo de Estado de Direito o professor de Direito da USP e especialista em combate à corrupção Modesto Carvalhosa. A última produção do artista, Mãos Limpas, evoca a famosa operação italiana que terminou esmagada pelos políticos bandidos, saga que ameaça sua assemelhada brasileira Operação Lava Jato. Vida real e ficção revezam-se e se mesclam na ação da comédia irresistível, na qual a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, assume o papel de ícone da comédia do furto no País com uma gargalhada de tempo recorde quando seus nome e sobrenome são pronunciados pelo protagonista. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

