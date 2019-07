Jornais acusam Deltan sem crime

No dia em que foram noticiadas a gravíssima invasão do celular do presidente da Republica e o fantástico roubo do ouro em Cumbica, a Folha de S.Paulo deu em manchete: “Deltan foi pago por palestra em empresa citada na Lava Jato”. No Jornal da Manhã da Jovem Pan o acusado contou que se retirou da ação em que a empresa que o pagou tinha sido citada, mas a notícia foi mantida e reproduzida com os mesmos ângulo e estardalhaço pelo Globo. Isso levou Diogo Mainardi, de O Antagonista, a constatar em artigo na Crusoé que “o jornalismo mancomunado com a bandidagem contamina e emporcalha todos nós”. Assino embaixo. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.