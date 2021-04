Jorge Antônio conta a real história das milícias

1 – O @reporterdecrime no #twitter​, #jorgeantoniobarros​, conta a verdade sobre os milicianos, que reinam na periferia do #riodejaneiro​, entre os quais o #coroneljairosouzasantos​, pai de #jairojunior​, acusado pela #policia​ de #tortura​ e morte do enteado, #henryborel​, de 4 anos. 2 – Ao contrário do #generalfernandoazevedoesilva​, ex-#ministrodadefesa​, que disse que os grupos de policiais e ex-policiais civis e militares, #bombeiros​ e #militares​ da ativa e da reserva das #forcasarmadas​, milicianos, sempre foram marginais, antes inimigos e agora aliados dos #traficantesdedrogas​, que dominam as #comunidades​ cariocas. 3 – Atualmente editor-chefe do #quarentenenews​ , o entrevistado da semana na sessão #doisdedosdeprosa​, registrou os contatos nada secretos desses grupos assemelhados às #máfias​ italianas com a famiglia #bolsonaro​.

