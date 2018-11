Joesley solto de novo

Ainda não vai ser desta vez que o marchante Joesley Batista vai contar em sua delação premiadíssima à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal como aconteceu o milagre da multiplicação da carne pelo qual o açougue de duas portas de sua família em Anápolis (GO) na empresa monopolista de produção e comércio de proteína animal no mundo. Insatisfeita com a omissão desse segredo e, sobretudo, com a tentativa aparente do delator de manobrar sua investigação, a autoridade o prendeu novamente, mas incontinenti a defesa conseguiu do relator da Operação Capitu no STJ, ministro Nefi Tales, que soltasse os acusados recolhidos ao xilindró, aceitando alegação de prisão ilegal. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 13 de novembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player