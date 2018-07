Se colar, colou. Essa velha prática da tentativa e erro foi usada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar votar na Casa um drible absurdo na Lei da Responsabilidade Fiscal, uma das maiores conquistas da estabilidade econômica do Plano Real para cá: ele queria aprovar um dispositivo pelo qual a chamada “regra de ouro” que impede o gestor público de endividar o Estado para honrar folha de pagamento. Mas foi desautorizado pela própria equipe econômica do governo e, aí, deu uma de João sem braço de novo, meia volta volver e saiu de fininho. Este é um dos temas abordados por mim no programa Estadão às 5, ancorado por Adriana Ferraz, transmitido do estúdio do meio da redação da jornal pela TV Estadão, retransmitido por Youtube, Twitter, Periscope e Facebook na segunda-feira 8 de janeiro de 2018, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui