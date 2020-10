Jair Calheiros contra Lava Jato

O senador Renan Calheiros, acusado de ser líder do chamado “quadrilhão do MDB pelos procuradores da Operação Lava Jato, disse ao jornalista William Waack, na CNN: Jair Bolsonaro “já encadeou várias medidas, desde o Coaf, a questão da Receita, a nomeação do Aras, a ‘demissão’ do Moro, agora a nomeação do Kássio. É o grande legado que ele pode deixar para o Brasil: o desmonte desse sistema”. “O senhor está constatando que Jair Bolsonaro é hoje o principal adversário da Lava Jato?”, perguntou o repórter. O ex-aliado de Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer respondeu: “Ele é um adversário – não sei por quê, mas não importa – desse estado policialesco. Espero que ele continue dessa forma”. O diálogo ocorreu durante notíciário sobre as últimas do desembargador do TRF-1 que o presidente indicou para o STF: informações falsas sobre doutorado e pós-doutorado inexistentes e o apadrinhamento de sua indicação (recebida com entusiasmo por patriarcas da velha política) por Wassef, Flávio Bolsonaro e Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.