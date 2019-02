Isso, sim, é ‘grana preta’

O Brasil ficou perplexo quando viu a fotografia das malas e mochilas cheias de dinheiro vivo que, contado pela PF, somava R$ 50 milhões no apartamento da família Vieira Lima, de Marluce, Geddel e Lúcio. O que dizer, então, de um novo bunker, do operador tucano da Odebrecht, Paulo Preto, que conseguiu juntar e guardar R$ 100 milhões? Parece coisa de cinema, do outro mundo, mas não é. É só o resultado de uma operação policial. As autoridades federais encarregadas de fiscalizar operações financeiras, a Receita, o Banco Central, o Coaf e outras nunca conseguiram saber de onde veio aquela fortuna do MDB em Salvador. Quando descobrirão a origem da bufunfa tucana em São Paulo? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 19 de fevereiro de 2019.

