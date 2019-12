Irresponsabilidade foi a palavra usada pelo coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, para definir afirmação do presidente do STF, Dias Toffoli, de que ela prejudica as empresas que denuncia. Convenhamos que é uma palavra educada e leve para definir o absurdo dessa infâmia, que revela desconhecimento total da realidade e do próprio cargo.