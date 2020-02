Irmãos Gomes, baixaria na certa

Nos últimos anos o Brasil se tem acostumado a rotinas que se repetem. Ciro Gomes não desiste de sukbstituir o chefão Lula, do PT, como candidato da esquerda, mas nunca conseguiu. Perde sempre no primeiro turno. Outro lugar comum no noticiário é que ele ou seu irmão Cid se metem sempre em confusão, muitas vezes com desforço físico. A novidade desta quarta-feira é que Cid, licenciado da cadeira que ocupa no Senado, tentou dissolver uma manifestação de policiais militares amotinados e mascarados a bordo de uma retroescavadeira. O mano, só para não variar, apesar das evidências, disse que a culpa é de Bolsonaro.

Assuntos para comentário de sexta-feira 21 de fevereiro de 2020