Investigado cancela Lava Toga

Do seu ponto de vista pessoal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) tem bom motivo para cancelar de vez a perspectiva de a Casa aprovar a instauração da CPI dita da Lava Toga: o TRE de seu Estado arquivou duas ações por caixa 2, mas o MPE conseguiu encaminhá-las para o STF, que agora o tem ao alcance da pancada de seu martelo. Para alívio de vários senadores, caso de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, a decisão pode servir de modelo para o esquecimento de outras iniciativas que inquietam os 11 membros do prédio ao lado na Praça dos Três Poderes, a sede do próprio STF, alvo de processos de impeachment que o jurista Modesto Carvalhosa tenta convencer o Senado a abrir.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de segunda-feira 15 de abril de 2019

1 – Haisem – Você concorda com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando ele se proclama conciliador entre os poderes republicanos ao não autorizar o funcionamento da CPI da Lava Toga

2 – Carolina – Quais são, a seu ver, as chances de o Congresso Nacional vir a proibir, como tem sido prometido, mas nunca cumprido, o foro de prerrogativa de função que tem tornado os parlamentares brasileiros inimputáveis

3 – Haisem – O que produziu o deslizamento de terras depois dos temporais que caíram no Rio, até agora com dez mortes, nos últimos dias da semana passada de dois edifícios na Comunidade da Muzema, que, segundo as autoridades policiais, é dominada por uma milícia

4 – Carolina – Depois do episódio da intervenção no aumento anunciado pela Petrobrás para o óleo Diesel para evitar mais uma crise provocada por obstrução das estradas por caminhoneiros em maio, qual é, em sua opinião, o Jair Bolsonaro de verdade: o parlamentar intervencionista por 30 anos ou o candidato e presidente empossado, que se proclama liberal em economia

5 – Haisem – Quem tem razão: o presidente de Israel, Reuven Rivlin, e o Museu do Holocausto criticaram declaração de Bolsonaro de que se pode perdoar o Holocausto, mas nunca esquecer, ou o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelem, que o apoiou

6 – Carolina – O que motivou a Advocacia-Geral da União a dar parecer favorável à abertura de inquérito por Dias Toffoli, inquérito a ser relatado por Alexandre de Moraes para investigar e punir críticos do STF

7 – Haisem – Por que o presidente Bolsonaro não extingue essa obrigação legal absurda de garantir pagamento de oito assessores, inclusive dois seguranças, e despesas de viagem de ex-presidentes da República

8 – Carolina – Qual foi a boa e qual a má notícia do futebol neste Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa