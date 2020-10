Investidores fogem em massa do Brasil

Os estrangeiros continuam retirando dinheiro do mercado de capitais no Brasil. De acordo com dados divulgados pela Bolsa de Valores de São Paulo, o saldo negativo no ano até 29 de setembro chegou a R$ 88,2 bilhões. Isso representa o dobro do registrado em todo o ano passado, quando os estrangeiros levaram de volta para casa R$ 44,5 bilhões. O ápice da retirada aconteceu no dia 23, quando no acumulado de 2020 as retiradas chegaram a R$ 89,2 bilhões. Entradas e saídas de capital estrangeiro seguem oscilando, de acordo com o noticiário sobre avanços na busca de uma vacina contra a covid-19 e medidas mais duras anunciadas por alguns governos para conter uma segunda onda da pandemia. Também entram na conta o crescimento do risco fiscal, ruídos do governo e a imagem desgastada da política ambiental do País.

Assuntos para comentário da sexta-feira 2 de outubro de 2020