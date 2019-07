Invasão de telefone é terrorismo

O Antagonista noticiou a clonagem do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo aplicativo Telegram, que ele não usa, é terrorismo. E tem também toda razão quando publica a conclusão de que o Intercept Brasil e seus sócios brasileiros provocam uma guerra de hackers que ameaça o Estado brasileiro e cada cidadão. A proibição por Dias Toffoli da partilha de dados de Coaf, Banco Central e Receita Federal com MPF e PF sem autorização prévia de juiz,, conforme opina a parlamentar mais votada da História do Brasil, a deputada estadual paulista Janaína Paschoal (PSL), é um golpe a favor do crime e contra o Estado de Direito. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.