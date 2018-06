Inútil desespero

Após aumentar a oferta de privilégios para consumidores de diesel – caminhoneiros autônomos, transportadoras de cargas, empresas com frotas, donos de caminhonetes e de carros de luxo movidos por esse combustível –, Temer faz apelo desesperado para que motoristas desfazerem bloqueios nas estradas: redução de 46 centavos por litro, manutenção das empresas na lista das que terão desoneração nas folhas de pagamentos e garantia de privilégio nos fretes da Conab. Mas suas concessões desesperadas esbarram em dois impasses intransponíveis: não há como garantir que o desconto no custo chegue às bombas depois da distribuição e o desconhecimento do governo incompetente dos negociadores que os amotinados nem sequer reconhecem. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias no Portal do Estadão desde as 6 horas da segunda-feira 28 de maio de 2018.

