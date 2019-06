Intercept não é jornal, mas panfleto

Há tantas impropriedades cometidas em relação à divulgação do resultado da invasão do aplicativo russo Telegram usado exclusivamente por autoridades encarregadas do combate à corrupção no Brasil que até valeria a pena publicar um vade mecum a respeito. De qualquer maneira, é possível apontar para os mais flagrantes. Glenn Greenwald não é um jornalista ou um repórter, mas um ativista político, um militante partidário de um lado específico. E reportagem sem outro lado nunca é bom jornalismo, mas mero panfleto. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 25 de junho de 2019.

